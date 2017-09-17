В иорданском аэропорту Boeing выкатился за пределы взлетной полосы

ДУБАЙ, 17 сен — РИА Новости. Самолет иорданской чартерной авиакомпании Royal Wings в воскресенье получил повреждения, когда выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при приземлении в аэропорту курортного города Акаба на юге королевства, никто не пострадал, сообщило Иорданское агентство новостей PETRA.

По его информации, на борту Boeing 737, совершавшего перелет из столицы Иордании Аммана в Акабу, находились 126 пассажиров. После посадки в Акабе самолет должен был отправиться в Дубай.

Как отмечается в сообщении, "после приземления самолет выкатился далеко за пределы посадочной полосы, но никто из пассажиров или экипажа воздушного судна не пострадал". Сам лайнер получил отдельные внешние повреждения.

Источник в администрации международного аэропорта Акабы уточнил агентству, что после приземления самолет "не смог затормозить в положенном месте, он выкатился за пределы посадочной полосы и остановился на пустыре". По его словам, идет расследование причин данного авиапроисшествия.

Пассажиров с аварийного лайнера разместили в гостинице Акабы до прибытия другого воздушного судна.