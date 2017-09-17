В Манчестере пассажирский самолет столкнулся с грузовиком

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Самолет авиакомпании Aurigny Air Services, на борту которого находились 60 пассажиров, врезался в грузовик с питанием в аэропорту британского города Манчестер, пострадавших нет, сообщила газета Manchester Evening News.

'We looked out and saw the wing embedded in the side of the truck' https://t.co/6DXARNfW9p — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) 17 сентября 2017 г.

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Инцидент произошел в воскресенье утром с самолетом, направлявшимся на остров Гернси. По данным издания, воздушное судно врезалось в грузовик для обслуживания бортовой кухни, оставив в нем пробоину.

"Мы можем подтвердить, что воздушное судно соприкоснулось с транспортным средством во время буксировки. Инцидент незначительный, никто не пострадал, и сейчас мы проводим расследование с участием третьей стороны", — заявил газете представитель аэропорта Манчестера. По его словам, инцидент не повлиял на расписание аэропорта.

Aurigny plane collides with catering vehicle at Manchester Airport.https://t.co/mTh5rHOBl8 pic.twitter.com/HILmccv3Iq — ITV News Channel TV (@itvchanneltv) 17 сентября 2017 г.

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