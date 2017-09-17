Коалиция отразила нападение ИГ* на военную базу у иракской Эль-Хавиджи

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Коалиция во главе с США отразила нападение боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) на военную базу у иракского города Эль-Хавиджа, заявил официальный представитель коалиции Райан Дилон.

"Неудачное нападение ИГ* на базу коалиции близ Эль-Хавиджи прошедшей ночью. Один пояс смертника взорвался раньше времени и двое застрелены. Потерь со стороны союзников нет", — написал Дилон в Twitter.

Failed #ISIS attack on Coalition base near Hawija last night. 1 Premature SVEST detonation +2 shot dead. No friendly casualties #defeatDaesh — OIR Spokesman (@OIRSpox) 17 сентября 2017 г.

​Коалиция США и их союзников ведет операцию против ИГ* в Сирии и Ираке с 2014 года. В Сирии она действует без разрешения властей страны.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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