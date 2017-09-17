В Гонконге мужчина скончался на аттракционе "Погребенные заживо"

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Парк развлечений Ocean Park в Гонконге приостановил работу аттракциона "Погребенные заживо" после того, как во время его посещения скончался 21-летний молодой человек, сообщает газета South China Morning Post.

Инцидент произошел накануне. Как заявил глава парка Маттиас Ли Син-Чунг, молодой человек по фамилии Ченг потерял сознание через пять минут после того, как вошел в "дом с привидениями". Как заявила еще один представитель парка Эва А-Юнг, он случайно зашел на территорию, предназначавшуюся только для сотрудников парка.

Точная причина гибели молодого человека не называется, проводится расследование. По данным газеты, молодой человек находился в парке на корпоративном мероприятии.