ФАТХ приветствовал шаги ХАМАС к межпалестинскому примирению

ГАЗА, 17 сен — РИА Новости. Палестинские власти назвали "многообещающим" заявление исламистской оппозиции о роспуске квази-правительства сектора Газа и готовности возобновить диалог о преодолении междоусобицы, но ждут подтверждения и деталей.

В ночь на воскресенье движение ХАМАС объявило о роспуске сформированного им в анклаве "административного комитета" с передачей его функций кабинету национального единства. Исламисты также подтвердили заинтересованность в проведении парламентских и президентских выборов на палестинских территориях.

"Новости о том, что ХАМАС распускает так называемый административный комитет в секторе Газа, позитивны и многообещающи", — сказал заместитель главы правящего движения ФАТХ Махмуд аль-Алуль в эфире радиостанции "Голос Палестины".

Он добавил, что прежде, чем делать ответные шаги, фатхисты намерены получить подтверждение и разъяснения через Египет, выступающий посредником в межпалестинском урегулировании.

Создание административного комитета обострило отношения ХАМАС с контролируемой фатхистами Палестинской национальной администрацией, которая обвинила оппозиционеров-исламистов в формировании сепаратного кабинета и ввела экономические санкции против двухмиллионного сектора Газа.

Несколько палестинских фракций выступили с совместным заявлением, в котором приветствовали решение ХАМАС и поблагодарили Египет за посредничество.

"Мы благодарим Арабскую Республику Египет за ее внимание к палестинскому вопросу и стремление… к воссоединению всех палестинцев", — сказано в документе, который в числе прочих подписали "Исламский джихад", Народный и Демократический фронты освобождения Палестины.

После вооруженного переворота 2007 года сектор Газа перешел под контроль ХАМАС. Их оппоненты из ФАТХ через институты ПНА сохраняют власть над Западным берегом реки Иордан. Движения уже минимум трижды договаривались об окончании конфликта и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако всякий раз соглашения оставались на бумаге или буксовали на начальных этапах имплементации.