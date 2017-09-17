В Латвии составили инструкцию, как распознать шпиона

РИГА, 17 сен — РИА Новости. Полиция безопасности Латвии опубликовала на своем сайте рекомендации, как распознать шпионов.
Так, рекомендуется обращать особое внимание на иностранцев, которые ведут себя явно фамильярно и приветливо, стараются быстро перейти на неформальный стиль разговора, устанавливают контакты в социальных сетях, пытаются вызвать реакцию, апеллируя к идеологическим убеждениям.
Также следует настороженно относиться к иностранцам, которые задают наводящие вопросы о ситуации в стране, на работе, о личных финансах.
В документе отмечается, что сотрудники иностранных спецслужб могут пытаться направить разговор на темы вне работы, пытаться продолжить контакт в неформальной обстановке и в нерабочее время, просить об информации для личных нужд, а также предлагать помощь по рабочим вопросам в обмен на услуги.
"Шпионов интересует не только секретная информация, но и сведения о повседневной деятельности и должностных лицах учреждений, информация о деловых партнерах в негосударственном секторе, законопроектах, программах развития и реформ, планах закупок, внутренних процедурах, кадровом составе учреждений", — говорится в документе.
Иностранные шпионы могут выдавать себя за дипломатов, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работников правоохранительных органов, предпринимателей и журналистов.