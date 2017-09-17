В Латвии составили инструкцию, как распознать шпиона

РИГА, 17 сен — РИА Новости. Полиция безопасности Латвии опубликовала на своем сайте рекомендации, как распознать шпионов.

Инструкция предписывает, как должностные лица латвийских государственных и муниципальных учреждений должны вести себя при подозрении, что в контакт с ними вступил иностранный шпион.

Так, рекомендуется обращать особое внимание на иностранцев, которые ведут себя явно фамильярно и приветливо, стараются быстро перейти на неформальный стиль разговора, устанавливают контакты в социальных сетях, пытаются вызвать реакцию, апеллируя к идеологическим убеждениям.

Также следует настороженно относиться к иностранцам, которые задают наводящие вопросы о ситуации в стране, на работе, о личных финансах.

В документе отмечается, что сотрудники иностранных спецслужб могут пытаться направить разговор на темы вне работы, пытаться продолжить контакт в неформальной обстановке и в нерабочее время, просить об информации для личных нужд, а также предлагать помощь по рабочим вопросам в обмен на услуги.

Полиция безопасности считает, что таким образом иностранные шпионы пытаются получить закрытую информацию, касающуюся национальных интересов и безопасности Латвии, а должностные лица — один из самых ценных источников такой информации.

"Шпионов интересует не только секретная информация, но и сведения о повседневной деятельности и должностных лицах учреждений, информация о деловых партнерах в негосударственном секторе, законопроектах, программах развития и реформ, планах закупок, внутренних процедурах, кадровом составе учреждений", — говорится в документе.

Иностранные шпионы могут выдавать себя за дипломатов, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работников правоохранительных органов, предпринимателей и журналистов.

Если же кажется, что контакт со шпионом произошел, следует избегать немедленного ответа, не давать обещаний и не брать на себя обязательств, обратить особое внимание на то, какую информацию хочет получить иностранный гражданин, и немедленно сообщить о подозрительном контакте ответственному за безопасность учреждения или в полицию безопасности.