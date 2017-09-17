Военный эксперт рассказал, что за "российский беспилотник" нашли ВСУ

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российский беспилотник "Орлан-10", который украинские военные обнаружили в Донецкой области и сочли доказательством участия Москвы в военном конфликте в Донбассе, находится в свободной продаже. Об этом сайту "360" рассказал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

"Надо заметить: в том, что он там появился, нет ничего особенного. "Орлан-10" – это беспилотник двойного назначения. Он широко используется в гражданской сфере, находится в свободной продаже, и он поставляется за рубеж практически в неограниченном количестве", — заявил Сивков.

Он напомнил, что беспилотник используется в самых разных целях: для контроля выполнения ремонтных работ на больших площадях и состояния дорожной сети, для ведения наблюдения за труднодоступными районами, в системах пожаротушения и устранения различных аварийных ситуаций.

По словам эксперта, "Орлан-10" не мог находиться в Украине с военной задачей. "Чтобы эта система стала военной, она должна быть включена в систему управления оружием… Это на уровне детских самолетиков, которые продаются в "Детском мире", только чуть больше размером. Вот собственно и все. Это абсолютно рядовая вещь, ничего там специфически военного в принципе нет", – пояснил Сивков.

В свою очередь, зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов в разговоре с RT не исключил, что подобные сообщения могут быть провокацией, когда "чей-то аппарат будет выдаваться за российский".

Ранее в Киеве сообщили о падении беспилотника "Орлан-10" в Донецкой области. Военные заявили, что устройство выполняло военную миссию, и это еще раз доказывает, что Россия вмешивается в конфликт на востоке страны.