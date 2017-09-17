Под Мосулом при взрыве на базе подготовки ополченцев погибли восемь человек

БАГДАД, 17 сен — РИА Новости. Восемь человек погибли и 16 пострадали при взрыве в школе под Мосулом, где была устроена база подготовки ополченцев, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.

Мосул на севере Ирака и его окрестности ранее в этом году были освобождены иракскими военными и ополченцами от группировки ИГ*.

"Погибли восемь человек, в том числе пять ополченцев из племенного ополчения, и пострадали 16 человек, большинство из ополчения, при взрыве заминированной школы в деревне Маджарин к западу от Мосула", — сообщил источник.

По его словам, среди погибших и раненых есть женщины и дети.

Иракский телеканал Rudaw сообщил о 15 погибших и 23 раненых. Как отмечается, часть жертв находилась в домах поблизости, когда оставленные террористами бомбы взорвались в здании школы.