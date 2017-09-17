Ущерб от разлива мазута в море в Греции может составить 500 миллионов евро

АФИНЫ, 17 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Разлив мазута с затонувшего в крупнейшем заливе Эгейского моря танкера нанёс не только огромный экологический, но и экономический ущерб — потери Греции могут составить 500 миллионов евро, пишет издание "Прото тема".

Есть риск потери сотен рабочих мест в рыболовстве, общественном питании, туризме, на стоянках яхт, в аренде судов и торговле, отмечает издание.

"Огромный урон Пирею и прибрежной экономике Аттики нанесло безразличие правительства, которое дало пятну нефтепродуктов расползаться в районе Саламины, не вмешиваясь в течение двух дней. По предварительным оценкам торговых ассоциаций и организаций региона в целом, новая ситуация приведет к большим проблемам в регионе, и без того сложном с точки зрения безработицы, низкого уровня развития и социальных проблем. Региональный ВВП может понести потери до 500 миллионов евро", — пишет издание.

В районе и до этого постоянно была чрезмерной нагрузка на природу, но нынешний разлив нефтепродуктов привёл к полному загрязнению морской среды, к запрету на рыболовство, цитирует "Прото тема" слова президента Профессиональной ассоциации районов Керацини и Драпетсона Никоса Петсаса. А бывший вице-мэр Пирей Димитрис Кацикарис считает, что ущерб превысит 500 миллионов евро, хотя сейчас его трудно подсчитать.

Издание пишет, что потери несёт вся зона развлечений в Афинской Ривьере от Фалиро до Вулы. В ресторанах отменены десятки свадеб и торжеств. Загрязнение моря скажется и на инвестициях в Аттику, международные инвесторы будут учитывать экологический фактор при принятии решений, считает издание.

Греческий танкер "Агия Зони 2" затонул 10 сентября в Сароническом заливе между островом Саламина и портом Пирей. На борту судна было более 2,5 тысячи тонн мазута и газойль. До того, как водолазы смогли загерметизировать судно, часть нефтепродуктов попала в море. Мазутное пятно дошло до популярных у афинян пляжей в Фалиро, Глифаде. Министерство здравоохранения запретило купание в этом районе, врачи советуют людям не находиться в местах разлива нефтепродуктов.