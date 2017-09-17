В Кишиневе прошел митинг против смешанной избирательной системы

КИШИНЕВ, 17 сен — РИА Новости. Митинг против смешанной избирательной системы в Молдавии прошел в воскресенье перед зданием парламента республики; участники манифестации направились к зданию общественного телевидения, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в июне парламент Молдавии утвердил переход к смешанной системе голосования. Президент страны Игорь Додон приветствовал это решение и утвердил эти изменения. Голосование за переход к смешанной системе выборов проходило на фоне протестов как в поддержку реформы избирательной системы, так и против.

Первоначально воскресный протест планировался на центральной площади Кишинева, однако ее зарезервировала Служба информации и безопасности для проведения международного чемпионата "Телохранитель 2017". В связи с этим было принято решение перенести митинг к зданию парламента.

В пикете приняли участие представители и сторонники внепарламентских политических сил. Речь идет о партии "Платформа достоинство и правда" во главе с Андреем Нэстасе, баллотировавшемся на пост президента, партии "Действие и солидарность", которую представила ее руководитель, экс-министр просвещения Молдавии Майя Санду, занявшая второе место на выборах главы республики. В митинге также принимают участие представители парламентской Либерально-демократической партии, чей экс-руководитель, бывший премьер Молдавии Владимир Филат осужден на 9 лет за коррупцию.

Организаторы манифестации отметили, что подобный протест не станет последним. "Надо быть едиными. В конце митинга примем декларацию, которая будет передана в европейские структуры", — сказал Нэстасе.

В принятой в ходе митинга резолюции предъявлено основное требование протестующих — отмена закона о смешанной системе. Протест продолжался чуть более часа.

На данный момент участники митинга перемещаются к зданию общественного телевидения Молдавии. Движение транспорта в центре столицы частично перекрыто.

Как заявил РИА Новости глава Генерального инспектората полиции Молдовы Александр Пынзарь, в протесте принимают участие около 1,5 тысячи человек. Общественный порядок, как отметили полиции, обеспечивает достаточное число сотрудников правоохранительных органов. Митинг прошел спокойно.