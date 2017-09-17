Силовики выпустили около 100 мин и снарядов за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по самопровозглашенной Донецкой народной республике около 100 мин и снарядов за сутки, сообщил журналистам в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"На Донецком направлении противник применил артиллерию, танки, минометы, вооружение БМП и БТР, а также различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам 12 населенных пунктов выпущено три артиллерийских снаряда, один танковый выстрел, 37 мин калибром 120 миллиметров и 51 мина калибром 82 миллиметра, — сказал Басурин.
По его словам, на Мариупольском направлении силовики выпустили семь мин. Также применяли гранатометы и стрелковое оружие.
"На Горловском направлении из гранатомётов и стрелкового оружия был обстрелян район КПВВ (контрольного пункта въезда/выезда — ред.) "Майорск"", — добавил Басурин.