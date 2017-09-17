Силовики выпустили около 100 мин и снарядов за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (175)

ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по самопровозглашенной Донецкой народной республике около 100 мин и снарядов за сутки, сообщил журналистам в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа.

"На Донецком направлении противник применил артиллерию, танки, минометы, вооружение БМП и БТР, а также различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам 12 населенных пунктов выпущено три артиллерийских снаряда, один танковый выстрел, 37 мин калибром 120 миллиметров и 51 мина калибром 82 миллиметра, — сказал Басурин.

По его словам, на Мариупольском направлении силовики выпустили семь мин. Также применяли гранатометы и стрелковое оружие.

"На Горловском направлении из гранатомётов и стрелкового оружия был обстрелян район КПВВ (контрольного пункта въезда/выезда — ред.) "Майорск"", — добавил Басурин.