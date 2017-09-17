Октябрьские тезисы: Саакашвили назвал три требования для митинга в Киеве

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал три требования, которые выдвинет к властям Украины на митинге в Киеве, назначенном на 17 октября.

"Мы решили присоединиться к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона", — написал он на своей странице в Facebook.

Ми вирішили приєднається до ініціативи громадських активістів і зібратися в Києві 17 жовтня з трьома вимогами: створення… Опубликовано Mikheil Saakashvili 16 сентября 2017 г.

Эти требования, по словам Саакашвили, будут основными, а остальные он намерен собирать на митингах по все Украине до 17 октября.

При этом ранее Саакашвили заявлял, что Киев надо "срочно спасать", и собирался отправиться в столицу 19 сентября. Таким образом, "срочное спасение" Киева откладывается почти на месяц.

Тур по Украине

Вечером 10 сентября Саакашвили вместе с толпой сторонников прорвался на территорию Украины в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей. Полиция возбудила уголовное дело в связи с незаконным пересечении государственной границы. Сам политик считает, что никаких законов не нарушал.

Президент Петр Порошенко в конце июля лишил Саакашвили украинского гражданства, поскольку тот, как утверждают власти, при получении паспорта представил о себе недостовернные сведения. Саакашвили заявлял, что гражданства его лишили незаконно и что он будет оспаривать это решение в суде.

Пока же бывший грузинский президент отправился в тур по Украине — он побывал в Черновцах и Херсоне, а затем собирался в Винницу. Он уверен, что в ближайшее время число его сторонников значительно увеличится.

"И потом все будет точно так же, как было в пропускном пункте Шегини, — откроется дорога. Но на этот раз для олигархов — в ту сторону, а для Украины — вперед", — заявил он на митинге в Черновцах.

Власти хранят спокойствие

Украинские власти пока не предпринимают в отношении Саакашвили никаких действий. В МВД заявляли, что, хотя политик находится на Украине незаконно, оснований для его задержания нет.

Намерение Саакашвили приехать в Киев также не требует каких-либо специальных мер, отметил премьер-министр Владимир Гройсман.

"В том, что делать с популистами, пусть это делает украинское общество. <…> Мы ничего не собираемся делать специально посвященного одной личности", — сказал он на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

Что касается возможной экстрадиции Саакашвили как лица без гражданства, то генеральный прокурор Юрий Луценко уверяет, что это, как и арест за незаконное пересечение границы, политику не грозит.

"Я, как генеральный прокурор, четко вам говорю: Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока у него есть удостоверение на постоянное проживание или другие документы, которые он подал", — заявил он.

Запрещено трогать?

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолога Богдана Безпалько, бездействие властей в отношении Саакашвили может объясняться тем, что его "запретили трогать".

"Тот цирк, который мы видели с прорывом границы, никак не вяжется с тем, что имеет украинский президент: у него на руках весь силовой аппарат. <…> Поэтому в данной ситуации можно сделать вывод, что ему запретили трогать Саакашвили или, по крайней мере, применять жесткие силовые меры", — сказал эксперт в беседе с RT

Наиболее вероятным вариантом Безпалько считает не смещение Порошенко с поста президента, а давление на него с целью продвижения реформ в интересах крупных транснациональных корпораций.

"Думаю, что собака здесь зарыта в этом, а не в какой-то мифической борьбе с коррупцией", — сказал он.

Кто пойдет на митинг

Пока Саакашвили призывает своих сторонников на митинг в Киеве через месяц, данные социологов свидетельствуют, что поддержать его готовы не так уж много жителей украинской столицы.

Выйти на митинг готовы всего 7,5% жителей украинской столицы, еще 4,22% сказали, что "скорее выйдут", показал опрос, проведенный компанией "Актив груп". При этом более половины опрошенных (63,4%) не поддерживают лишение Саакашвили гражданства, около трети (27,9%) считают, что его надо выдворить в Грузию, а 18,5% выступают за возвращение ему украинского паспорта.

За привлечение политика к ответственности за незаконное пересечение границы выступают 12,1%, за депортацию — 10,8%.