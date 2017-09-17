В Киеве сообщили о падении в Донбассе "российского беспилотника"

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат "Орлан" российского производства из-за технического сбоя системы упал в зоне спецоперации в Донбассе, сообщил в воскресенье пресс-центр военной операции силовиков в Facebook.

По информации силовиков, беспилотник упал вблизи населенного пункта Новоградовка в Донецкой области.

"Вчера в первой половине дня "Орлан" упал сам из-за технического сбоя системы. Соответствует модели, которую изготавливают в России", — говорится в сообщении. В нем также отмечается, что корпус и двигатель беспилотника "российского производства, электронная "начинка" родом из Тайваня".

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