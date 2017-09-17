В Анталье туристический автобус попал в ДТП

АНКАРА, 17 сен — РИА Новости, Федор Смирнов. Российские туристы не пострадали при аварии туристического автобуса в турецкой Анталье, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье в воскресенье.

Ранее об аварии туристического автобуса в районе Кумлуджа сообщили турецкие СМИ. По их данным, 29 человек получили ранения.

"По предварительным данным, в аварии пострадали только граждане Турции, двое из них погибли. Россиян среди пострадавших нет. Мы продолжаем следить за ситуацией", — сказал собеседник агентства.