Путин поздравил с днем рождения президента Киргизии Атамбаева

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения своего киргизского коллегу Алмазбека Атамбаева, отметив его личный вклад в укрепление партнерства и союзничества РФ и Киргизии.
Президент подчеркнул, что в России высоко ценят личный вклад Атамбаева в укрепление стратегического партнерства и союзничества между РФ и Киргизией, в развитие конструктивного взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ и других многосторонних структур.
Путин пожелал Атамбаеву крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.