Путин поздравил с днем рождения президента Киргизии Атамбаева

Владимир Путин и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время встречи. Архивное фото

Владимир Путин и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время встречи. Архивное фото

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения своего киргизского коллегу Алмазбека Атамбаева, отметив его личный вклад в укрепление партнерства и союзничества РФ и Киргизии.

"Уважаемый Алмазбек Шаршенович, сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. Ваша деятельность на посту главы государства, направленная на решение актуальных задач социально-экономического развития Киргизии и укрепление ее международных позиций, снискала Вам заслуженное уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом", — говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что в России высоко ценят личный вклад Атамбаева в укрепление стратегического партнерства и союзничества между РФ и Киргизией, в развитие конструктивного взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ и других многосторонних структур.

Путин пожелал Атамбаеву крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.