ЛУГАНСК, 17 сен — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике связали срыв "школьного перемирия", объявленного в Донбассе с 25 августа, с подготовкой выступления президента Украины Петра Порошенко на Генеральной ассамблее ООН.
Порошенко в ходе рабочего визита в Соединенные Штаты Америки 18-21 сентября примет участие в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В воскресенье в ЛНР заявили о срыве украинскими силовиками "школьного перемирия" из-за применения ВСУ артиллерии при обстрелах территории республики.
По словам Марочко, применение оружия украинскими силовиками стимулировано денежной надбавкой за ведение активных боевых действий, которую пообещали украинские власти.
Он заявил, что Народная милиция ЛНР соблюдает взятые на себя мирные обязательства, достигнутые в Минске. "Еще раз обращаюсь к мировой общественности и международным наблюдателям оказать давление на военно-политическое руководство Украины и заставить его выполнять взятые на себя обязательства в Минске", — сказал Марочко.
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