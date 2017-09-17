В ЛНР связали срыв "школьного перемирия" с визитом Порошенко на ГА ООН

ЛУГАНСК, 17 сен — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике связали срыв "школьного перемирия", объявленного в Донбассе с 25 августа, с подготовкой выступления президента Украины Петра Порошенко на Генеральной ассамблее ООН.

"Мы считаем, что обстрелы связаны с подготовкой выступления Порошенко на Генеральной ассамблее ООН 20 сентября, а также отсутствием приказа в ВСУ на полный запрет ведения огня", — заявил в воскресенье официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Порошенко в ходе рабочего визита в Соединенные Штаты Америки 18-21 сентября примет участие в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В воскресенье в ЛНР заявили о срыве украинскими силовиками "школьного перемирия" из-за применения ВСУ артиллерии при обстрелах территории республики.

По словам Марочко, применение оружия украинскими силовиками стимулировано денежной надбавкой за ведение активных боевых действий, которую пообещали украинские власти.

"По всей линии соприкосновения активизировалось ведение разведки с применением беспилотных летательных аппаратов. Противник активно перемещает вооружение и технику, наращивает количество личного состава в зоне проведения карательной операции", — подчеркнул спикер.

Он заявил, что Народная милиция ЛНР соблюдает взятые на себя мирные обязательства, достигнутые в Минске. "Еще раз обращаюсь к мировой общественности и международным наблюдателям оказать давление на военно-политическое руководство Украины и заставить его выполнять взятые на себя обязательства в Минске", — сказал Марочко.

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