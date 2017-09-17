В парижском аэропорту проводится масштабная проверка на рейсе в Лондон

ПАРИЖ, 17 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Масштабная проверка безопасности проводится в воскресенье на самолёте авиакомпании British Airways, который должен был вылететь из парижского аэропорта имени Шарля де Голля — Руасси в лондонский Хитроу.

"Рейс BA303: проводится дополнительный контроль безопасности", — говорится в заявлении парижского аэропорта.

О том, что стало причиной дополнительных мер, не сообщается.

Владелец верифицированного аккаунта в сети микроблогов Twitter Джеймс Андерсон (@jsa), оказавшийся на рейсе, написал, что пассажиры проходят личный досмотр, а ручную кладь проверяют кинологи с собаками. По его словам, причиной проверки стала "угроза безопасности".