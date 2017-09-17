В Афганистане на рынке прогремел взрыв

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, еще 14 получили ранения в результате взрыва на рынке в афганском городе Хост, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

По информации телеканала, взрыв произошел в подземной части рынка Хамам. Глава департамента здравоохранения города Хабиб Шах Ансари заявил о четырех жертвах и 14 раненых. Он также добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.