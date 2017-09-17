В СФ прокомментировали идею США о миротворцах на границе России и Украины

АШХАБАД, 17 сен — РИА Новости. В идее США отправить миротворцев на границу России и Украины нет никакой логики, у тех, кто хочет окружить жителей непризнанных ДНР и ЛНР колючей проволокой, этот замысел не пройдет, заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Логики никакой в этом предложении я не вижу", — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что "те, кто хотел бы окружить жителей самопровозглашенных республик Донбасса, окружить их колючей проволокой, просто уничтожить этих людей, я думаю, что этот замысел ни у кого не пройдет".

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