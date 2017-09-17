Освобожденный в Турции французский журналист вернулся на родину

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Французский журналист Лу Бюро, которого ранее освободили власти Турции, вернулся на родину, сообщил генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар.
"Самолет Air France следовавший из Стамбула, на борту которого находился Лу Бюро, приземлился в аэропорту имени Шарля де Голля — Руасси", — написал Делуар в Twitter. По его словам, журналиста в аэропорту встретит министр культуры Франции Франсуаз Ниссен.
Лу Бюро, независимый французский журналист, сотрудничавший с TV5 Monde, Arte и Slate, был задержан 26 июля на границе между Ираком и Турцией.