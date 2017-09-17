Освобожденный в Турции французский журналист вернулся на родину

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Французский журналист Лу Бюро, которого ранее освободили власти Турции, вернулся на родину, сообщил генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар.

Ранее об освобождении и скором возвращении Лу Бюро заявил его адвокат Мартель Прадель. Делуар тогда предположил, что освобождение журналиста стало возможным после переговоров главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана и президента Турции Тайипа Эрдогана.

"Самолет Air France следовавший из Стамбула, на борту которого находился Лу Бюро, приземлился в аэропорту имени Шарля де Голля — Руасси", — написал Делуар в Twitter. По его словам, журналиста в аэропорту встретит министр культуры Франции Франсуаз Ниссен.

"В настоящее время Лу Бюро разговаривает с (президентом Франции) Эммануэлем Макроном по телефону. В салоне самолета находится министр Франсуаз Ниссен, его мать, отец, тетя", — написал Делуар.

Лу Бюро, независимый французский журналист, сотрудничавший с TV5 Monde, Arte и Slate, был задержан 26 июля на границе между Ираком и Турцией.