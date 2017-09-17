При ночном обстреле силовики ранили мирного жителя, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Мирный житель ранен в результате ночного обстрела Донецка со стороны украинских силовиков, сообщили в воскресенье в оперативном командовании ДНР.

"В результате ночного обстрела Кировского района Донецка минно-взрывное ранение брюшной полости получил мирный житель 1995 года рождения. Пострадавший доставлен в центральную клиническую больницу", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта по обеспечению режима тишины к 1 сентября.