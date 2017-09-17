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Одна из крупнейших в США дружин русских скаутов открыла новый сезон

09:5517.09.2017
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© Fotolia / wittayayutСкауты. Архивное фотоСкауты. Архивное фото
© Fotolia / wittayayut

ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Одна из крупнейших в США дружин русских скаутов — "Путивль" — начала в субботу новый скаутский год. Ее участники собрались в Вашингтоне на традиционный первый сбор под названием "Чашка чая".

Первый строй года

"Путивль" считается второй по численности дружиной в США, она насчитывает порядка 80-100 членов и входит в зарубежную часть Организации российских юных разведчиков (ОРЮР). Многие из них являются скаутами уже в третьем-четвертом поколении, поэтому не так уж и редко здесь можно увидеть, как внуки стоят в одном скаутском строю вместе с дедушками и бабушками.

Нынешний сбор начался с традиционного построения в присутствии знамен дружины и всей ОРЮР. Во время строя "на повышение" в более старшие отряды были переведены скауты, сдавшие минувшим летом необходимые тесты. Им были вручены галстуки и другие знаки отличия, а все собравшиеся хором проскандировали троекратное "Ура".

Из "Родимого края" в "Космос"

Каждый раз перед началом сезона в "Путивле" определяют тему для обучения в новом году. В прошлый раз это был "Родимый край", и занятия так или иначе касались октября 1917 года, события которого круто изменили жизнь почти всех семей русских скаутов дружины. Нынешний год пройдет под знаком "Космоса".

"Мы решили, что для нас это будет очень интересно. Тем более, что наши страны — США и Россия — внесли решающий вклад в освоение космического пространства, так что мы будем изучать и российскую, и американскую программы", — объяснила РИА Новости выбор темы начальница дружины скаут-инструктор Наталия Захарьина.

По ее словам, "космическая тематика очень привлекательна и для взрослых, и для детей". "Многие из руководителей нашей дружины работают в космической отрасли и строят ракеты. Поэтому нам есть, что рассказать друг другу", — добавила она.

Песни о далеком и близком

По окончании строя началась неофициальная часть сбора, когда все скауты, собравшиеся в приходском зале русского православного собора святого Иоанна Предтечи, сели по традиции в круг. Сначала все исполнили скаутские "Песни о далеком и близком", большинство из которых живут в скаутской среде и не только в ней многие годы. Затем же настал черед воспоминаний о летнем лагере в горах в штате Виргиния в нескольких часах езды от Вашингтона.

Традиционно это является главным событием скаутского года, которое его венчает. Дети и их руководители две недели живут в палатках в лесу, где у них нет никаких благ цивилизации, включая мобильную связь и электричество. Обычно это единение с природой, общение с друзьями и интересная программа настолько захватывают ребят, что многие из них сходу в любое время могут сказать, сколько дней осталось до следующего лагеря.

На сей раз младшие скауты — "белочки" и "волчата" — вспомнили, как изучали сказку "Волшебник Изумрудного города". За это они получили звания "волшебников". Естественно, детям запомнились купание в речке, езда на лошадях и традиционные шутливые "нападения" на соседние лагеря.

У старших — разведчиков и разведчиц — воспоминания оказались более суровыми, хотя и романтичными. В походе в диком лесу их застал проливной дождь, под которым им пришлось строить шалаши и проводить конкурс на лучший из них. Сама природа подсказала им главный приз — обладатели лучшего шалаша попросту оказывались более сухими. Но поскольку, по свидетельству ребят, "ливень был таким, что будто небеса разверзлись, а шалаши всех одновременно вместить не могли", сухим никто не остался.

Вся жизнь — в скаутах

Особо уважаемой участницей сборов русских скаутов в Вашингтоне является скаут-инструктор Лидия Герич, которая 52 года назад организовала в американской столице дружину "Путивль". В скаутском движении она уже 83 года. "Я стала скаутом в 14 лет. Это было еще до Второй мировой войны в Латвии, где я выросла", — рассказала Лидия Петровна в интервью РИА Новости.

"Когда наша семья приехала в Вашингтон, скаутской организации здесь не было. Мы создали ее на базе русской приходской школы, и все ученики записались к нам", — добавила она. По ее словам, "тогда это было 25 человек, и это были только младшие скауты".

"Нам говорили, что дети не разговаривают по-русски и что дружина не продержится и десяти лет. Но вот прошло уже больше 50 лет, дружина живет и развивается. И дети по-прежнему говорят по-русски. И у меня радуется сердце, когда я вижу все это", — сказала ветеран скаутского движения.

Что такое ОРЮР

Организация Российских Юных Разведчиков (ОРЮР), является частью скаутского движения и ведет свое начало от отряда юных разведчиков, основанного 30 апреля 1909 года в Павловском парке полковником Олегом Пантюховым по завету императора Николая II. Целью Организации является воспитание молодежи российского происхождения в национальном и религиозном духе, дополняющее воспитательную деятельность семьи и школы.

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