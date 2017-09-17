В ДНР заявили, что силовики почти 50 раз за сутки нарушили перемирие

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (170)

ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Украинские силовики почти 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили в воскресенье в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа.

"За прошедшие сутки ВС Украины 47 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 17 населённых пунктов республики", — заявил журналистам представитель оперативного командования

По его словам, огонь украинские силовики вели из артиллерии, танков, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.