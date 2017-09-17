В Индии ввели в эксплуатацию строившуюся 30 лет плотину

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сен — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Мои в воскресенье провел церемонию официального ввода в эксплуатацию плотины Сардар-Саровар, строительство которой велось с 1987 года.

Плотина в западном штате Гуджарат является центральным звеном проекта гидротехнических сооружений на реке Нармада, строящихся с целью улучшения систем орошения и энергоснабжения в штатах, где протекает река. Сам проект строительства плотины насчитывает уже 66 лет — первый камень в строительство сооружения заложил первый лидер независимой Индии Джавахарлал Неру в 1961 году. Полноценное строительство началось в 1987 году, но из-за юридических проблем и планов по модернизации строительство продлилось до 17 июля 2017 года, хотя плотина фактически начала работу еще в 2006 году.

Строительство плотины Сардар-Саровар на протяжении всех этих лет сопровождалось протестами, судебными делами и постоянной критикой со стороны части общественности. Причиной этому стало то, что из-за строительства плотины будут затоплены обширные прибрежные населенные зоны. Хотя подавляющее большинство жителей было переселено и получило возмещение, многие пытались оспорить в судах свое право жить на земле предков, что в 1996 году привело к приостановке строительства на четыре года по решению Верховного суда. Часть противников проекта, объединившихся в движение "Нармада Бачао Андолан" ("Спасите Нармаду"), также заявляли, что ряд расселенных не получили компенсации.

В настоящее время после нескольких этапов модернизации высота плотины составляет почти 139 метров. При длине 1,2 километра и глубине до 163 метров объем водохранилища составит 5,8 миллиарда кубических метров. Водой для сельскохозяйственных нужд смогут воспользоваться около миллиона фермеров, а ресурсы питьевой воды будут доступны 40 миллионам человек.

Мощность электровыработки станции составит 1450 мегаватт. Электроэнергия будет распределяться между тремя штатами — Мадхья-Прадеш, Махараштра и Гуджарат (27%, 57% и 16% соответственно).