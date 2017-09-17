В Индии ввели в эксплуатацию строившуюся 30 лет плотину

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сен — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Мои в воскресенье провел церемонию официального ввода в эксплуатацию плотины Сардар-Саровар, строительство которой велось с 1987 года.
Строительство плотины Сардар-Саровар на протяжении всех этих лет сопровождалось протестами, судебными делами и постоянной критикой со стороны части общественности. Причиной этому стало то, что из-за строительства плотины будут затоплены обширные прибрежные населенные зоны. Хотя подавляющее большинство жителей было переселено и получило возмещение, многие пытались оспорить в судах свое право жить на земле предков, что в 1996 году привело к приостановке строительства на четыре года по решению Верховного суда. Часть противников проекта, объединившихся в движение "Нармада Бачао Андолан" ("Спасите Нармаду"), также заявляли, что ряд расселенных не получили компенсации.
Мощность электровыработки станции составит 1450 мегаватт. Электроэнергия будет распределяться между тремя штатами — Мадхья-Прадеш, Махараштра и Гуджарат (27%, 57% и 16% соответственно).