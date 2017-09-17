WSJ: США не хотят выходить из Парижского соглашения по климату

МОСКВА, 17 сент — РИА Новости. США не хотят выходить из Парижского соглашения по климату, решив ограничиться пересмотром условий своего участия. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как рассказали изданию участники саммита в Монреале, посвященного глобальному потеплению, американская делегация во главе со старшим советником Белого дома Эвереттом Эйссенстатом дала понять, что Вашингтон готов к компромиссу по вопросу Парижского соглашения.

"США заявили, что они не будут пересматривать Парижское соглашение, но они попытаются пересмотреть условия своего участия в рамках этого соглашения", — сказал комиссар ЕС по вопросам климата и энергетики Мигель Ариас Канье.

Официальное уведомление

В Белом доме, комментируя эту информацию, заявили, что позиция Вашингтона по вопросу Парижского соглашения не изменилась. "Президент совершенно ясно пояснил, что США выйдут (из соглашения — ред.), если мы не сможем добиться более выгодных для нашей страны условий", — сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдсей Уолтерс.

В начале августа Госдепартамент официально уведомил ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату, выразив готовность снова присоединиться к соглашению, если "будут созданы более выгодные условия для бизнеса, народа, рабочих и налогоплательщиков".

В то же время в госдепе заверили, что США продолжат работу над сокращение выброса парниковых газов "за счет внедрения инноваций и совершенствования технологий".

Реакция международного сообщества

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подтвердил получение уведомления от Вашингтона. При этом Дюжаррик отметил, что генсек ООН Антониу Гутерреш готов к сотрудничеству с США по климатическим вопросам.

Глава Минприроды России Сергей Донской назвал решение президента США "чудовищной ошибкой". "Трамп фактически абортировал Парижское соглашение, исключив из него США, крупнейшего игрока. Но с точки зрения истории — ничего неожиданного — он повторил действия США по первому международному акту борьбы с изменением климата на планете — Киотскому протоколу", — написал министр на своей странице в Facebook.

Невыгодная сделка

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского договора в начале июня. При этом он добавил, что Вашингтон заново начнет переговоры по вступлению в соглашению по климату либо заключит новую сделку "на справедливых условиях для американского бизнеса, рабочих и налогоплательщиков".

Парижское соглашение, по мнению главы Белого дома, невыгодно для Вашингтона, поскольку участие в сделки лишит США к 2025 году около 2,7 миллиона рабочих мест.