WSJ: США не хотят выходить из Парижского соглашения по климату

МОСКВА, 17 сент — РИА Новости. США не хотят выходить из Парижского соглашения по климату, решив ограничиться пересмотром условий своего участия. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Как рассказали изданию участники саммита в Монреале, посвященного глобальному потеплению, американская делегация во главе со старшим советником Белого дома Эвереттом Эйссенстатом дала понять, что Вашингтон готов к компромиссу по вопросу Парижского соглашения.
"США заявили, что они не будут пересматривать Парижское соглашение, но они попытаются пересмотреть условия своего участия в рамках этого соглашения", — сказал комиссар ЕС по вопросам климата и энергетики Мигель Ариас Канье.
Официальное уведомление
В начале августа Госдепартамент официально уведомил ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату, выразив готовность снова присоединиться к соглашению, если "будут созданы более выгодные условия для бизнеса, народа, рабочих и налогоплательщиков".
В то же время в госдепе заверили, что США продолжат работу над сокращение выброса парниковых газов "за счет внедрения инноваций и совершенствования технологий".
Реакция международного сообщества
Глава Минприроды России Сергей Донской назвал решение президента США "чудовищной ошибкой". "Трамп фактически абортировал Парижское соглашение, исключив из него США, крупнейшего игрока. Но с точки зрения истории — ничего неожиданного — он повторил действия США по первому международному акту борьбы с изменением климата на планете — Киотскому протоколу", — написал министр на своей странице в Facebook.
Невыгодная сделка
Парижское соглашение, по мнению главы Белого дома, невыгодно для Вашингтона, поскольку участие в сделки лишит США к 2025 году около 2,7 миллиона рабочих мест.