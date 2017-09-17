Роспотребнадзор предупредил о вспышке коронавируса в Саудовской Аравии

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщает о вспышке ближневосточного респираторного синдрома (коронавируса) MERS-Co-V в Саудовской Аравии и просит россиян учитывать это при планировании поездок.

"По официальным данным Всемирной организации здравоохранения, в период с 13 по 30 августа в Саудовской Аравии зарегистрировано 12 новых случаев коронавируса (MERS-CoV), включая два летальных исхода", — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что всего в мире, по данным ВОЗ, зарегистрировано 2079 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, в том числе по меньшей мере 722 случая смерти.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека принимает меры по недопущению завоза данной инфекции на территорию Российской Федерации. Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", — подчеркивается в сообщении ведомства.

Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ/MERS), зародившийся в Саудовской Аравии в сентябре 2012 года, распространился в странах Персидского залива, Южной Корее, Таиланде и ряде других государств. Он не имеет особых симптомов на ранних стадиях. Максимальному риску заболевания подвержены люди с ослабленным иммунитетом, хронической болезнью легких, диабетом и почечной недостаточностью. Вакцины от вируса не существует.