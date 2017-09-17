Силовики открывали огонь по ЛНР 29 раз за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 17 сен — РИА Новости. Украинские силовики 29 раз за минувшие сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта по обеспечению режима тишины к 1 сентября.

"За сутки украинские силовики 29 раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию 122-мм, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы, БМП и стрелковое оружие", — заявили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Фрунзе, Калиновка, Желобок, Пришиб, Логвиново, Хорошее, Смелое, Сокольники, Калиново-Борщеватое, Голубовское. Всего по территории республики было выпущено более 330 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет", — добавили в Народной милиции ЛНР.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили в воскресенье, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 35 раз открывали огонь по их позициям, потерь среди украинских военных нет.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз нарушили перемирие. Потерь среди украинских военных нет", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

Сообщается, что вечером боевики трижды открывали огонь по украинским позициям в районе Авдеевской промзоны из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. По сообщениям украинских силовиков, на Донецком направлении под обстрел попали укрепления у Майорской и Песков.

Сообщается, что на Приморском направлении были обстреляны Широкино, Павлополь, Богдановка, Водяное и Старогнатовка. По сообщениям украинских военных, на Луганском направлении в зоне обстрела оказались поселки Крымское и Новотошковское.