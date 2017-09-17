Силовики открывали огонь по ЛНР 29 раз за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 17 сен — РИА Новости. Украинские силовики 29 раз за минувшие сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
"За сутки украинские силовики 29 раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию 122-мм, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы, БМП и стрелковое оружие", — заявили в пресс-службе.
"По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет", — добавили в Народной милиции ЛНР.
Украинские силовики, в свою очередь, заявили в воскресенье, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 35 раз открывали огонь по их позициям, потерь среди украинских военных нет.
Сообщается, что вечером боевики трижды открывали огонь по украинским позициям в районе Авдеевской промзоны из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. По сообщениям украинских силовиков, на Донецком направлении под обстрел попали укрепления у Майорской и Песков.
Сообщается, что на Приморском направлении были обстреляны Широкино, Павлополь, Богдановка, Водяное и Старогнатовка. По сообщениям украинских военных, на Луганском направлении в зоне обстрела оказались поселки Крымское и Новотошковское.