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В мире

"Бесславный конец". Пушков раскритиковал Волкера за слова о миротворцах ООН

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Сентябрь 2017 (45)
06:5517.09.2017
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© Фото : U.S. Embassy Kyiv UkraineСпецпредставитель США на Украине Курт ВолкерСпецпредставитель США на Украине Курт Волкер
© Фото : U.S. Embassy Kyiv Ukraine

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Миссия спецпредставителя США по Украине Курта Волкера может "закончиться бесславно", заявил сенатор Алексей Пушков. Так он отреагировал на критическое высказывание дипломата о плане ввода миротворцев ООН в Донбасс, предложенном Россией.

"Надо не идеи России критиковать, а думать, как обеспечить мир и убедить Киев выполнять Минск-2", — написал парламентарий в Twitter.

"Разделит Украину"

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на Донбассе
© Фото : Минобороны Украины
Украинский рецепт. Волкер теперь точно знает, что мешает дружбе РФ и США
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в субботу в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия" назвал предложение России по миротворческим силам ООН в Донбассе интересным, однако не поддержал его.

"То, что было предложено, я считаю, разделит Украину еще больше, нежели разрешит проблему. Но, на самом деле предложение интересное", — добавил Волкер.

"Интересная инициатива"

Сотрудник ОБСЕ осматривает двор жилого дома, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Вариант неприемлем: в ДНР ответили на слова Меркель о вводе миротворцев ООН
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в интервью медиагруппе Funke также назвала идею об отправке миротворцев ООН в Донбассе интересной. При этом она выразила уверенность, что "голубые каски" должны иметь доступ ко всей территории Донбасса, при этом их размещение не означает снятия санкций с России. Об этом заявила.

Миротворцы ООН, по словам главы немецкого правительства, "должны иметь доступ повсюду, где размещены ОБСЕ, то есть по всему Донецкому и Луганскому региону".

Меркель также отметила, что необходимо продолжить работать в "этом направлении". "Однако это ростки, которые пока не дают повода для ослабления санкций", — добавила она, напомнив, что ранее уже обсудила вопрос о миротворцах с президентом России Владимиром Путиным.

Невыгодно для Украины

Последствия обстрела поселка Ясное в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Аналитик о ситуации в Донбассе: Киев теперь вряд ли пойдет в атаку
Размещение миротворцев ООН в Донбассе невыгодно для Киева, поскольку увеличит вовлеченность России в решение внутриукраинских проблем, считает посол США в ООН в 2005-2006 годах Джон Болтон.

"Я не думаю, что должны быть миротворцы на Украине. Думаю, что это ошибка с точки зрения Украины. Во-первых, потому, что вы увеличиваете вовлеченность России во внутренние дела Украины", — сказал Болтон в комментарии телеканалу "112.Украина".

По мнению экс-дипломата, ключевая дискуссия сейчас идет вокруг того, чтобы не заморозить конфликт в Донбассе. "Если вы хотите восстановить суверенитет Украины над Донбассом, то последнее, что Украина должна делать, это допускать сюда миротворцев", — заявил эксперт.

Кучма против

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото.
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Нужно согласие сторон: Песков оценил план Порошенко о миротворцах ООН
Представитель Киева на минских переговорах, экс-президент Украины Леонид Кучма считает неприемлемым предложенный Россией вариант размещения миротворцев ООН в Донбассе.

"В каком формате? В том формате, как предложила Россия? Я считаю, что это просто издевательство над Украиной и над всем белым светом. Только когда будет закрыта граница украинско-российская, а все другое – это разговоры", — сказал Кучма в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия", который в пятницу в прямом эфире транслировали украинские телеканалы.

Киев "с радостью бы принял"

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Порошенко считает, что миротворцы помогут урегулировать конфликт в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко заявил в пятницу, что Киев "с радостью бы принял" введение миротворческой миссии ЕС в Донбасс, но размещение "голубых касок" ООН будет более эффективным.

"Мы думали о полицейской миссии ОБСЕ, но ОБСЕ просто не готова к этому и никогда этого не делала. И просто научиться это делать — это годы и годы обучения для ОБСЕ. Мы бы с радостью приняли также (миротворческую) миссию Евросоюза тут. Готов ли ЕС отправить такую миссию на Украину? Мы будем только рады. Но единственный существующий механизм безопасности, который был создан после Второй мировой войны, — это Совбез ООН и миротворческие миссии", — сказал Порошенко.

Нацгвардия Украины готова помогать

Министерство иностранных дел Украины
© РИА Новости
Идея участия России в миссии ООН в Донбассе "срывает крышу", заявил Климкин
Командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров во время поездки в Донбасс заявил, что если миротворческая миссия ООН будет работать в регионе, то бойцы Нацгвардии готовы содействовать миротворцам.

"Если миротворческая миссия ООН будет работать в зоне проведения антитеррористической операции, наши подразделения готовы к совместным действиям, готовы содействовать всем мероприятиям", – приводит пресс-служба Нацгвардии слова Аллерова.

Миротворческая идея

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на форуме Ялтинская европейская стратегия
© Фото : официальный сайт президента Украины
Утихомирьте Порошенко, он снова хочет "мира"!
Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки в Донбасс, но они должны находиться только на линии разграничения. В Киеве считают, что миссия должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Порошенко хочет поднять вопрос миротворцев на Генассамблее ООН.

Одиннадцатого сентября в Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина и Меркель, в ходе которого они обсудили возможность отправки миротворцев в Донбасс. Российский лидер выразил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте функции миссии ООН. В Кремле пояснили, что речь идет о том, что миротворцы смогут обеспечивать охрану наблюдателей ОБСЕ не только на линии разграничения, но и в других местах, где те бывают.

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