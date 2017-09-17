ХАМАС заявил о роспуске "административного комитета" в Газе

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС объявило о роспуске "административного комитета" в Газе и выразило готовность к переговорам с конкурирующим движением ФАТХ без предварительных условий, говорится в заявлении движения, опубликованном на сайте.

Согласно тексту заявления, движение также готово провести всеобщие выборы.

Ранее по итогам переговоров в Каире правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС объявило о готовности распустить сформированный им в анклаве "административный комитет" и передать его функции правительству национального единства, сделав шаг к примирению с конкурирующим движением ФАТХ. Исламисты также объявили о готовности к прямым переговорам с ФАТХ для преодоления десятилетней междоусобицы.

Создание комитета обострило отношения ХАМАС с контролируемой фатхистами Палестинской национальной администрацией, которая обвинила оппозиционеров-исламистов в формировании сепаратного кабинета и ввела экономические санкции против двухмиллионного сектора Газа.

После вооруженного переворота 2007 года сектор Газа перешел под контроль ХАМАС. Их оппоненты из движения ФАТХ через институты ПНА сохраняют власть над Западным берегом реки Иордан.