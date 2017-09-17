В Японии отменили почти 600 внутренних и международных рейсов из-за тайфуна

ТОКИО, 17 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Из-за тайфуна "Талим", получившего в Японии порядковый номер 18, японские авиакомпании отменили как минимум 586 рейсов как на внутренних направлениях, так и за пределы страны, об этом корреспонденту РИА Новости сообщили авиаперевозчики.

Крупнейшие авиакомпании JAL (Japan Airlines) и ANA (All Nippon Airways) были вынуждены отменить, соответственно, 151 и 225 внутренних рейсов.

Авиакомпания Peach Aviation отменила 53 внутренних и международных рейса из-за тайфуна. Об отмене 43 авиарейсов объявила компания Jetstar. Авиакомпании Japan Air Commuter, Skymark airlines, Solaseed Air, Spring Japan, Japan Transocean и Vanila Air отменили в общей сложности 114 рейсов.

Авиакомпании призывают внимательно следить за расписанием, так как не исключают увеличение числа отмененных рейсов.

В настоящее время тайфун "Талим" находится на юге Японии в префектуре Кагосима и движется в северо-восточном направлении. Давление в его центре составляет 975 гектопаскалей, сила ветра до 30 метров в секунду, при порывах до 45. По оценкам синоптиков, под влиянием тайфуна на островах Кюсю и Сикоку за сутки до понедельника может выпасть до 350 миллиметров осадков.