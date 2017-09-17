СМИ сообщили о встрече экс-сотрудника Госдепа с северокорейским дипломатом

ТОКИО, 17 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Заместитель начальника отдела Северной Америки МИД КНДР Чхэ Ган Иль и бывший заместитель помощника госсекретаря США Эванс Ревер провели неофициальную встречу в Швейцарии на полях международной конференции, сообщил японский телеканал NHK.

Международная конференция по вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии проходила в Швейцарии с 11 по 13 сентября. От КНДР в ней участвовал Чхэ Ган Иль. В зале также присутствовал Эванс Ревер. Содержание беседы не известно, однако телеканал предполагает, что дипломаты обменялись мнениями по поводу атомного испытания в Северной Корее, состоявшегося 3 августа.

Телеканал отмечает, что подобные неофициальные встречи между представителями КНДР и бывшими американскими высокопоставленными чиновниками проходят регулярно на полях международных конференций в Европе и Азии.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.