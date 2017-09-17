Саакашвили отложил "спасение" Киева до 17 октября

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что приедет в Киев 17 октября. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Ранее политик собирался посетить украинскую столицу 19 сентября.

"Мы решили присоединиться к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. А остальные требования мы будем собирать по всей Украине до 17 числа", — написал он.

Ранее Саакашвили заявил, что Киев надо "срочно спасать", поэтому после посещения нескольких украинских городов он отправится в столицу, где 19 сентября намерен организовать митинг у здания Верховной рады. "Девятнадцатое — это день (насколько я слышал, мне кто-то по дороге сказал)… Архангела Михаила? Я не знаю… Хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать!.. Мы все переместимся в Киев и там будем находиться. И это будет начало", — заявил Саакашвили.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября со своими сторонниками прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в том числе незаконная переправка лиц через границу.

При этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в субботу заявил, что Саакашвили не будет экстрадирован или арестован из-за пересечения границы Украины. "Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока у него есть удостоверение на постоянное проживание или другие документы, которые он подал", — сказал он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства под тем предлогом, что политик указал неверные данные при его получении.