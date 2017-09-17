Саакашвили отложил "спасение" Киева до 17 октября

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что приедет в Киев 17 октября. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
Ранее политик собирался посетить украинскую столицу 19 сентября.
"Мы решили присоединиться к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. А остальные требования мы будем собирать по всей Украине до 17 числа", — написал он.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября со своими сторонниками прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в том числе незаконная переправка лиц через границу.
Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства под тем предлогом, что политик указал неверные данные при его получении.