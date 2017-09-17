МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Жительница Доминиканской Республики Йоэльми Эрнандес (Yoelmi Hernandez) погибла от удара током после того, как прикоснулась к заряжающемуся смартфону. Об этом сообщает The Sun.
По словам родственников погибшей, в момент, когда она взяла телефон, произошел скачок напряжения, от чего пластиковый корпус устройства расплавился и Эрнандес получила удар электрическим током.
Полиция проводит расследование случившегося.
Йоэльми Эрнандес недавно исполнилось 18 лет, она планировала поступать в университет и стать бухгалтером.