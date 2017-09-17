В ДНР запретили украинское сало

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (167)

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Министерство агропромышленной политики и продовольствия самопровозглашенной Донецкой Народной Республики запретило ввоз со всей территории Украины продовольствия, изготовленного из свинины. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Решение принято в связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории Украины.

Африканская чума свиней – вирусное заболевание, поражающее животных. Человеку вирус не угрожает.

Ранее министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель заявил, что Варшава построит за 130 миллионов злотых (около 30 миллионов евро — ред.) забор на границе с Украиной, чтобы отгородиться от украинских кабанов, зараженных африканской чумой свиней.

Польский Минфин готов выделить на эти цели необходимые средства. Длина забора составит порядка 729 километров.