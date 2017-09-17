Британия после Brexit намерена заключить с ЕС соглашение по безопасности

ЛОНДОН, 17 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания после Brexit предложит ЕС заключить отдельное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения безопасности, главным пунктом которого станет борьба с терроризмом, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в британском правительстве.
"Британия предложит создать механизмы для поддержания операционного взаимодействия между Лондоном, ЕС и государствами-членами Евросоюза. В соглашении должны быть заложены принципы, разделяемые всеми сторонами, включая высокие стандарты защиты данных и защиты прав человека. Новое соглашение должно обеспечивать сотрудничество, которое было бы настолько динамичным, чтобы обеспечить противостояние постоянно меняющимся угрозам. Соглашение должно предусматривать механизм разрешения споров", — добавил источник.