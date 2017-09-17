Пушков ответил Волкеру на критику российского плана по миротворцам

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Миссия спецпредставителя США по Украине Курта Волкера может "закончится бесславно", заявил сенатор Алексей Пушков. Так он отреагировал на критическое высказывание дипломата о плане ввода миротворцев ООН в Донбасс, предложенном Россией.
"Разделить Украину"
Предложение России о введении миротворческих сил ООН в Донбасс может еще больше "разделить Украину", заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия".
Говоря о российском предложении, дипломат отметил, что оно было сделано после последних консультаций в "нормандском формате". "То, что было предложено, я считаю, разделит Украину еще больше", — прокомментировал он содержание российской инициативы, добавив, однако, что саму идею считает "интересной".
"Просто срывает крышу"должна участвовать в миротворческой миссии ООН в Донбассе, заявил в субботу министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, эта идея "просто срывает крышу".
Климкин полагает, что мандат миссии должен охватывать территорию Донбасса, в том числе и украинско-российскую границу.
"Все это должно заложить основы, чтобы начался эффективный переходный период, который бы привел к выборам", — сказал министр.
Миротворческий контингент ООН
Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат, а миротворцы должны разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. От прямых переговоров с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев также отказывается.