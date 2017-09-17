Пушков ответил Волкеру на критику российского плана по миротворцам

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Миссия спецпредставителя США по Украине Курта Волкера может "закончится бесславно", заявил сенатор Алексей Пушков. Так он отреагировал на критическое высказывание дипломата о плане ввода миротворцев ООН в Донбасс, предложенном Россией.

"Разделить Украину"

"Надо неидеи России критиковать, адумать, какобеспечить мир иубедить Киев выполнять Минск-2",— написал парламентарий в Twitter

Предложение России о введении миротворческих сил ООН в Донбасс может еще больше "разделить Украину", заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия".

Говоря о российском предложении, дипломат отметил, что оно было сделано после последних консультаций в "нормандском формате". "То, что было предложено, я считаю, разделит Украину еще больше", — прокомментировал он содержание российской инициативы, добавив, однако, что саму идею считает "интересной".

"Просто срывает крышу"

Россия недолжна участвовать вмиротворческой миссии ООН вДонбассе, заявил в субботу министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, эта идея "просто срывает крышу".

Климкин полагает, что мандат миссии должен охватывать территорию Донбасса, в том числе и украинско-российскую границу.

"Все это должно заложить основы, чтобы начался эффективный переходный период, который бы привел к выборам", — сказал министр.

Миротворческий контингент ООН

Президент России ранее Владимир Путин выступил с инициативой об отправке в Донбасс миротворческого контингента ООН. При этом миротворцы должны размещаться исключительно на линии соприкосновения, а их функции должны ограничиваться обеспечением безопасности членов миссии ОБСЕ. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, размещение миротворческих сил может произойти только с согласия всех сторон конфликта, к которым Россия не относится.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат, а миротворцы должны разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. От прямых переговоров с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев также отказывается.