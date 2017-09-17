Протестующие установили палатки у здания горсовета в Одессе

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Протестующие возле здания одесской мэрии установили палатки, попытка сотрудников правоохранительных органов убрать их спровоцировала драку, сообщает местное издание "Думская".

Митинг у горсовета

Митинг возле здания горсовета в Одессе устроили родители детей, отдыхавших в сгоревшем лагере "Виктория". Участники акции потребовали, чтобы с ними побеседовали градоначальник Геннадий Труханов и его заместитель Зинаида Цвиринько.

Некоторое время спустя собравшиеся несколько раз пытались штурмовать здание. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Поступила также информация о взрывах светошумовых гранат.

Пожар в детском лагере

Трагедия, произошедшая в ночь на субботу в детском спортивно-оздоровительном лагере "Виктория" в Одессе, унесла жизни трех детей.

Возгорание, по предварительным данным, возникло в отдельно стоящей деревянной постройке. Площадь пожара составила около 450 квадратных метров. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка – в загоревшемся корпусе.

В лагере, по данным СМИ, не было воды для тушения. Пожарным пришлось тянуть рукав к гидранту на углу улиц Вильямса и Дачи Ковалевского.

Отключенная сигнализация

Новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в лагере в прошлом году, в момент пожара, как утверждают местные СМИ, была отключена.

"В 2016 году в лагере была куплена, установлена и введена в эксплуатацию современная противопожарная сигнализация, однако потом ее намеренно довели до нерабочего состояния", — сказал заместитель начальника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Михаил Волк, добавив, что система была отключена от пульта.

Компенсации семьям погибших и пострадавших

Семьям пострадавших и погибших в сгоревшем детском лагере в Одессе выделят денежную компенсацию, сообщает в субботу издание "Думская".

"По 40 тысяч гривен (свыше 1,5 тысяч долларов по текущему курсу) получат семьи пострадавших и погибших на пожаре в детском лагере "Виктория". Кроме того, сотрудникам обладминистрации предложат перечислить свой однодневный заработок для пострадавших", — говорится в сообщении со ссылкой на губернатора Одесской области Максима Степанова.

Как отмечается, на ближайшую сессию облсовета будет вынесен вопрос о выделении семьям погибших по 200 тысяч гривен (свыше 7,6 тысячи долларов).