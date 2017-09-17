Протестующие установили палатки у здания горсовета в Одессе

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Протестующие возле здания одесской мэрии установили палатки, попытка сотрудников правоохранительных органов убрать их спровоцировала драку, сообщает местное издание "Думская".
Митинг у горсовета
Некоторое время спустя собравшиеся несколько раз пытались штурмовать здание. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Поступила также информация о взрывах светошумовых гранат.
Пожар в детском лагере
Возгорание, по предварительным данным, возникло в отдельно стоящей деревянной постройке. Площадь пожара составила около 450 квадратных метров. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка – в загоревшемся корпусе.
В лагере, по данным СМИ, не было воды для тушения. Пожарным пришлось тянуть рукав к гидранту на углу улиц Вильямса и Дачи Ковалевского.
Отключенная сигнализация
"В 2016 году в лагере была куплена, установлена и введена в эксплуатацию современная противопожарная сигнализация, однако потом ее намеренно довели до нерабочего состояния", — сказал заместитель начальника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Михаил Волк, добавив, что система была отключена от пульта.
Компенсации семьям погибших и пострадавших
"По 40 тысяч гривен (свыше 1,5 тысяч долларов по текущему курсу) получат семьи пострадавших и погибших на пожаре в детском лагере "Виктория". Кроме того, сотрудникам обладминистрации предложат перечислить свой однодневный заработок для пострадавших", — говорится в сообщении со ссылкой на губернатора Одесской области Максима Степанова.
Как отмечается, на ближайшую сессию облсовета будет вынесен вопрос о выделении семьям погибших по 200 тысяч гривен (свыше 7,6 тысячи долларов).