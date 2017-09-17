Пушков ответил Волкеру на критику российского плана по миротворцам

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Миссия спецпредставителя США по Украине Курта Волкера может "закончится бесславно", заявил сенатор Алексей Пушков. Так он отреагировал на критическое высказывание дипломата о плане ввода миротворцев ООН в Донбасс, предложенном Россией.

"Надо не идеи России критиковать, а думать, как обеспечить мир и убедить Киев выполнять Минск-2", — написал парламентарий в Twitter.

Волкеру надо не идеи России критиковать, а думать,как обеспечить мир и убедить Киев выполнять Минск-2. Иначе его миссия закончится бесславно — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 сентября 2017 г.

​Ранее Волкер заявил, что российское предложение о введении миротворческих сил ООН в Донбасс может еще больше "разделить Украину", добавив, однако, что саму идею считает интересной.

Президент России Владимир Путин ранее поддержал идею отправки миротворцев ООН на Украину, заявив, что речь может идти только об обеспечении безопасности сотрудников ОБСЕ. Миротворцы, подчеркнул глава государства, должны находиться исключительно на линии разграничения. Позднее Путин допустил, что "голубые каски" смогут охранять международных наблюдателей на всех территориях, которые они посещают.