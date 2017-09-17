ООН, 17 сен — РИА Новости. Совет безопасности ООН 21 сентября по инициативе США проведет заседание высокого уровня по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, сообщил источник в ООН.

Заседание СБ по борьбе с распространением оружия массового уничтожения пройдет во время сегмента высокого уровня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Ожидается, что СБ ООН рассмотрит ход выполнения соответствующих резолюций Совета, меры по его улучшению, а также практические шаги по воздействию на государства, нарушающие данные решения", — сообщил собеседник агентства.

Встреча состоится, ориентировочно, в 15.30 по нью-йоркскому времени.

Ранее источники Франс Пресс в ООН сообщали, что в четверг состоится встреча по КНДР.