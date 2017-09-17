В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Мария"

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Тропический шторм "Мария" сформировался в Атлантическом океане недалеко от берегов Южной Америки и Карибского моря, сообщает Центр предупреждения ураганов США.

По его данным, в настоящий момент шторм продвигается в западном направлении со скоростью примерно 32 километра в час. Также метеорологи выпустили прогноз об усилении шторма.

Как сообщается в официальном Twitter центра, в начале следующей недели "Мария" усилится до урагана и затронет Подветренные острова в Карибском море. К середине недели ураган "Мария" может стать мощным и опасным и достичь Виргинских Островов и Пуэрто-Рико.

В начале прошлой недели над Атлантикой образовался тропический шторм "Хосе". Позже он усилился до урагана первой категории, но затем ослаб. В настоящее время ураган "Хосе" находится недалеко от восточных берегов США и движется в северном направлении. В четверг метеорологи предупредили, что "Хосе" может усилиться к выходным.