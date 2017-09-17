Силовики выпустили десять мин по району Донецка, заявили в ДНР

ДОНЕЦК 17 сен — РИА Новости. Украинские силовики выпустили десять мин по Кировскому району города Донека, поврежден дом, жертв нет, сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"В 22.20 с позиций 34 отдельного мотопехотного батальона 57 отдельной мотопехотной бригады ВСУ, было выпущено десять мин калибром 120-мм по Кировскому району Донецк. В результате обстрела один из снарядов попал в жилой многоэтажный дом по адресу: населенный пункт Абакумова улица Прудовая д.10. По счастливой случайности жертв удалось избежать", — сказал представитель ведомства.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа.