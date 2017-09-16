Союз Меркель и СДПГ Шульца теряют популярность за неделю до выборов

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Партийный альянс действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем теряют поддержку избирателей за неделю до выборов, свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного организацией по изучению общественного мнения Emnid для издания Bild am Sonntag.

Тем не менее, согласно итогам опроса, ХДС/ХСС все же наращивает свой отрыв от СДПГ. Альянс теряет один процентный пункт по сравнению с показателями прошлой недели и получает 36% поддержки, в то время как популярность СДПГ сократилась сразу на 2% — сегодня за нее готовы отдать голоса 22% опрошенных. Как отмечает издание, это самый низкий показатель для социал-демократов с тех пор, как Шульц был выдвинут кандидатом в канцлеры ФРГ в январе.

Несколько возросла популярность правой "Альтернативы для Германии" (11%), доля сторонников "Левых" составила 10%, либеральной "Свободной демпартии" – 9%. "Зеленые" сохраняют показатели прошлой недели (8%).

Согласно опросу, большинство немцев считают, что к росту популярности партии евроскептиков "Альтернатива для Германии" привел политический курс Ангелы Меркель. Такую ответственность на действующего канцлера возложили 58% опрошенных.

Примечательно, что за минувшую неделю вновь возросла популярность Шульца как отдельно взятого кандидата в канцлеры. Если бы граждане Германии могли проголосовать на прямых выборах канцлера, за Шульца отдали бы свои голоса 28% опрошенных. В то же время в рейтингах Меркель сохраняется негативный тренд, за нее хотели бы отдать свои голоса 46% немцев — на 2% меньше, чем на прошлой неделе.

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.