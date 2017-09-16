В Скотланд-Ярд не исключают, что за терактом в метро стоит не один человек

ЛОНДОН, 16 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Полиция Великобритании не исключает, что за терактом в лондонском метро, произошедшим в пятницу утром, стоит не один человек. Об этом журналистам в субботу вечером сообщил координатор контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Бэсу.

Он отметил, что полиция существенно продвинулась в расследовании теракта, опросив около 100 очевидцев. "Мы по-прежнему проводим многочисленные исследования и с большим успехом", — сказал он.

Также Бэсу отметил, что следствие не исключает, что в подготовке и исполнении теракта участвовал не один человек: "На этом этапе мы не упускаем из вида, что ответственность за атаку могут нести более одного человека, и мы все еще проводим несколько линий расследования и с большим успехом".

Ранее в субботу утром полиция арестовала 18-летнего молодого человека в связи с терактом в графстве Кент у порта Дувр, а также провела ряд следственных мероприятий в графстве Суррей.

В субботу днем глава МВД Великобритании Амбер Радд провела заседание экстренного комитета Cobra после чего сообщила, что "полиция добилась очень хорошего прогресса" в расследовании теракта. Однако она отметила, что уровень угрозы остается "критическим".

В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Число пострадавших в субботу возросло до 30 человек, получивших не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.