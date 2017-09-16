Глава генштаба Британии Пич избран председателем Военного комитета НАТО

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Глава британского генштаба, главный маршал авиации Великобритании сэр Стюарт Пич избран новым председателем Военного комитета НАТО, сообщила пресс-служба альянса.

"Большая честь быть избранным новым председателем Военного комитета, эта позиция является одной из самых важных в НАТО, центральной для европейской безопасности. Мне не терпится принять этот вызов в такое серьезное время для НАТО, когда альянс должен быть модернизирован, чтобы встретиться с новыми и постоянно изменяющимися угрозами", — приводится в коммюнике заявление Пича, сделанное после избрания.

Председатель Военного комитета НАТО избирается на три года, является старшим советником генерального секретаря альянса, а также Североатлантического совета.