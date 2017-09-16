Задержанной в Мосуле немецкой школьнице грозит смертная казнь

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что 16-летняя немецкая девочка Линда В., задержанная ранее в Мосуле, находится в тюрьме Багдада, ее дальнейшую судьбу определит иракский суд.Ассошиэйтед Пресс Абади рассказал, что иракскому суду предстоит решить, выносить ли ей смертный приговор. "Знаете, согласно некоторым законодательствам, подростки несут ответственность за свои действия, особенно если речь идет о преступной деятельности, а именно – об убийстве невинных людей", — цитирует агентство иракского премьера.
По данным СМИ, иракские военные во время освобождения Мосула задержали около 20 исламисток из разных стран. Среди прочего, генпрокуратура ФРГ ведет расследование и в отношении 16-летней Линды В. из федеральной земли Саксония. Школьница пропала летом 2016 года почти сразу после того, как приняла ислам. Ее родители объявили дочь в розыск. Позднее стало известно, что дело о пропаже Линды В., закрытое несколько недель назад, будет открыто в связи с вновь появившимися фактами. По словам представителя прокуратуры, школьница была опознана, в настоящее время ей оказывается консульская помощь.
* Террористическая организация, запрещенная в России.