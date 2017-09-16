Скончался маршал авиации индийских ВВС Сингх – премьер

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Военачальник, маршал авиации ВВС Индии Арджан Сингх скончался на 99-м году жизни, сообщил в Twitter премьер-министр Нарендра Моди.

"Мои мысли с его семьей и теми, кто оплакивает уход выдающегося военного и замечательного человека, маршала авиации ВВС Арджана Сингха. Покойся с миром", — написал Моди.

Он добавил, что "Индия никогда не забудет блестящее командование Сингха в 1965 году" во время войны против Пакистана.

По данным индийских СМИ, Сингх находился в госпитале и скончался в результате остановки сердца.