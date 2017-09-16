Иран сигналит Израилю "отцом всех бомб", считает военный эксперт

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Иран, заявляя о создании сверхмощной 10-тонной неядерной авиационной бомбы, подает сигнал о своих военных возможностях Израилю и другим потенциальным противникам в регионе, считает эксперт центра военно-политических исследований при МГИМО (у) МИД России Владимир Коровин.

Как заявил в интервью телекомпании IRIB командующий ВВС и военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Амир Али Хаджизаде, иранской оборонной промышленностью по поручению КСИР разработана бомба массой около 10 тонн, которую можно сбросить с самолетов "Ильюшина". Хаджизаде назвал ее "отцом всех бомб" по аналогии с американской "матерью всех бомб" и отметил, что это оружие обладает большой разрушительной способностью.

"Обстановка, которая складывается на Ближнем Востоке, показывает, что Иран то чуть-чуть приближают, то чуть-чуть отдаляют. Тот же Израиль сильно переживает на тему, что Иран близко подходит к его границам в Сирии. Возможно, это (заявление о создании неядерной авиабомбы повышенной мощности) адресовано Израилю и всем контрагентам Ирана", — заявил РИА Новости в субботу Коровин.

Он отметил, что 10 тонн — это очень серьезная нагрузка, и "самолетом "Ильюшина" может быть только переоборудованный под бомбу Ил-76" — военно-транспортный самолет советского либо российского производства.

По словам эксперта, в создании такого боеприпаса нет особых откровений. "В Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны была пятитонная бомба, и сбрасывали ее еще в 1943 году, насколько я помню. Подобную бомбу, разработанную лет десять назад, американцы применили весной по подземным бункерам в Афганистане", — сказал он.

Военный аналитик уверен, что удар по Америке этой бомбой Иран не нанесет. "Это исключено. Вот для Израиля, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна это создает достаточно напряженную ситуацию. Эта информация для них", — подчеркнул Коровин.

По его мнению, возможность реального боевого применения иранского 10-тонного боеприпаса вызывает сомнения, так как переоборудованный в бомбардировщик Ил-76, чтобы сбросить "отца всех бомб" должен сопровождаться истребителями, находиться на определенной высоте и подлететь к цели в условиях отсутствия огневого противодействия с земли.

"Поэтому — это просто демонстрация возможностей, как в свое время они демонстрировали запуск спутника. Они же их не запускают в системном порядке. Соответственно и баллистические ракеты они сейчас не так часто пускают, в отличие от Северной Кореи. Это элемент демонстрации, назовем это так, нацеленной, в том числе и на Израиль", — заключил собеседник РИА Новости.