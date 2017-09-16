Не менее 36 беженцев из Бурунди погибли в столкновениях с военными ДРК

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. По меньшей мере 36 беженцев погибли в ходе столкновений с силами безопасности Демократической Республики Конго (ДРК), говорится в заявлении миссии МООНСДРК (MONUSCO), действующей в стране.

Столкновения между беженцами из Бурунди и конголезскими силами безопасности произошли в провинции Южное Киву на востоке ДРК и привели к гибели одного военнослужащего ДРК. Кроме того, в ходе столкновений пострадали не менее 117 человек.

"Я глубоко шокирован большим количеством жертв среди гражданских, которые искали в ДРК защиты, и осуждаю любого рода насилие между сообществами", — заявил глава миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) Маман Сидику.

По сообщению, полученному миссией, беженцы из Бурунди устроили демонстрацию против местных властей в ответ на высылку нескольких человек из ДРК, во время которой один из офицеров конголезской армии был убит, что привело к эскалации насилия. После этого силовики, предположительно, открыли беспорядочный огонь по беженцам, отмечает миссия.

Согласно данным ООН, в данный момент порядка 44 тысяч беженцев из Бурунди находятся в ДРК.