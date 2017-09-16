В Кельне на митинге курдов пострадала сотрудница полиции

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Сотрудница полиции пострадала в ходе курдской демонстрации в немецком городе Кельн в земле Северный Рейн-Вестфалия, говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в субботу утром. Один из участников митинга попытался избежать контроля паспортов, 24-летняя сотрудница полиции пустилась в погоню за ним. Другой участник демонстрации толкнул ее. В результате девушка упала на землю, получив травму головы.

Как сообщает газета Kolner Stadt-Anzeiger, курдская демонстрации прошла под лозунгом "Свободу Оджалану (лидеру запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана), независимость Курдистану, демократию Ближнему Востоку". В акции приняли участие более 10 тысяч человек.