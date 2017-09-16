Власти Бангладеш ограничили передвижение беженцев из Мьянмы внутри страны

Люди из народности рохинджа проходят рисовые поля после перехода бангладешской границы

Люди из народности рохинджа проходят рисовые поля после перехода бангладешской границы

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Власти Бангладеш ограничили передвижение беженцев-рожинджа из Мьянмы внутри страны – они смогут жить только в лагерях для мигрантов до возвращения на родину, сообщает местный портал bdnews24.com со ссылкой на полицию.

Ранее отмечалось, что общее количество беженцев рохинджа из Мьянмы в Бангладеш за период с 25 августа по 15 сентября составило 409 тысяч человек, об этом сообщила Международная организация по миграции (МОМ).

По данным полиции, мигранты не смогут проживать на территории Бангладеш со своими родственниками, друзьями или знакомыми. Правительство приняло меры для организации жилищ для мигрантов на специально выделенной территории, также им будет предоставляться питание и медицинская помощь.

Отмечается, что мусульмане-рохинджа не смогут выезжать за границы лагерей, пользоваться автомобильными и железными дорогами и морским транспортом. К местным водителям полиция обратилась с призывом не перевозить представителей народности рохинджа.

Гуманитарный кризис в мьянманском штате Ракхайн, граничащем с Бангладеш, развивается по нарастающей с 25 августа, когда мьянманские войска и силы безопасности начали в штате операцию против исламских боевиков, принадлежащих к народности рохинджа (рохинья).