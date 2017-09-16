Власти Бангладеш ограничили передвижение беженцев из Мьянмы внутри страны

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Власти Бангладеш ограничили передвижение беженцев-рожинджа из Мьянмы внутри страны – они смогут жить только в лагерях для мигрантов до возвращения на родину, сообщает местный портал bdnews24.com со ссылкой на полицию.
По данным полиции, мигранты не смогут проживать на территории Бангладеш со своими родственниками, друзьями или знакомыми. Правительство приняло меры для организации жилищ для мигрантов на специально выделенной территории, также им будет предоставляться питание и медицинская помощь.
Гуманитарный кризис в мьянманском штате Ракхайн, граничащем с Бангладеш, развивается по нарастающей с 25 августа, когда мьянманские войска и силы безопасности начали в штате операцию против исламских боевиков, принадлежащих к народности рохинджа (рохинья).